Daria Klishina sorprendió a todos sus seguidores al revelar que hace apenas seis meses fue tentada para convertirse en una prostituta vip con una promesa de 200 mil dólares por mes de ganancias.

"Me ofrecieron ser 'escort'. El ofrecimiento me llegó por una persona desconocida de Estados Unidos, en un mensaje directo en Instagram. Ocurrió hace medio año. Nunca me esperaba algo así. ¿Realmente me veo como una mujer que estaría de acuerdo con algo como esto?", contó la atleta rusa en una entrevista con 'sports.ru'.

La subcampeona del mundo de salto en largo en 2017 detalló la charla que mantuvo con este desconocido: “Simplemente me escribió un mensaje directo en Instagram. No soy alguien que se burla de la gente y simplemente le respondí: ‘Perdón pero no estoy interesada en esta oferta. Luego me respondió diciendo: ‘Espera, no te niegues de inmediato. Ni siquiera sabes las condiciones y la cantidad que estoy ofreciendo’”.