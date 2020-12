El entrenador Diego Simeone cumplió este miércoles los 500 partidos al frente de Atlético Madrid con un triunfo ante Getafe, 1 a 0, que lo mantiene en lo más alto de la liga española de fútbol.



El uruguayo Luis Suárez marcó el único gol del partido, a los 20 minutos, en el Wanda Metropolitano de Madrid por la fecha 16 y ya acumula ocho en el torneo.



El delantero argentino Ángel Correa hizo su ingreso en Atlético a los 25 minutos del segundo tiempo.



Simeone celebró 500 partidos en el conjunto colchonero con 302 victorias, 115 empates y 83 derrotas.



Desde su arribo al club, el 23 de diciembre de 2011, obtuvo la liga española (2014), la Supercopa de España (2014), Copa del Rey (2013), la Liga de Europa (2012 y 2018) y la Supercopa de Europa (2012 y 2018).



El equipo de Simeone, que adeuda dos partidos, quedó como único puntero de la liga ya que en el cierre de la jornada Real Madrid no pasó de un empate 1 a 1 en su visita al Elche del técnico argentino Jorge Almirón, que justamente no pudo estar en el banco de suplentes del conjunto local por estar recuperándose de un contagio de coronavirus y fue reemplazado por su ayudante de campo, Jesús Muñoz.



El conjunto alicantino estuvo en la última acción del encuentro a punto de quedarse con todo tras un tiro libre muy bien ejecutado por su capitán, Gonzalo Verdú, que el arquero Thibaut Courtois desvió en el ángulo superior derecho,



El croata Luka Modric abrió el marcador para los madrileños a los 20 minutos del primer tiempo y el español Fidel, de tiro penal, igualó para los anfitriones a los siete del complemento.



Los argentinos Juan Sánchez Miño, Iván Marcone, Emiliano Rigoni y Lucas Boyé fueron titulares en Elche. Los dos últimos fueron reemplazados en el complemento, el ex-Independiente por el español Josan promediando esa segunda etapa y el ex River Plate por su compatriota Guido Carrillo´, que todavía no acumuló 90 minutos en cancha desde que llegó a este club, sobre el final.