Atlético Tucumán iniciará este miércoles su tercera participación en la Copa Libertadores ante The Strongest, en La Paz, Bolivia.



El encuentro, que corresponde a la segunda fase del torneo, se jugará a las 21.30 (hora argentina) con televisación de Fox Sports; dirigirá el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero y la revancha fue programada para el miércoles 12 de febrero en el estadio Monumental "José Fierro", en la capital tucumana.



El ganador de esta llave avanzará a la tercera fase y se medirá con el vencedor del duelo entre Atlético de Medellín, de Colombia, y Deportivo Táchira, de Venezuela, instancia que definirá una plaza en la fase de grupo de la Libertadores para integrar la zona con Boca Juniors, Caracas de Colombia y Libertad de Paraguay.



Los casi 3.700 metros que separan al estadio Hernando Siles (donde se jugará el partido) del nivel del mar no asustan a Atlético, ya que en 2018 derrotó a The Strongest por 2 a 1, con goles de Nicolás Romat y Javier Toledo, en lo que fue el único triunfo de un equipo argentino en La Paz en los últimos 50 años.



The Strongest llega a esta instancia golpeado por los resultados negativos que cosechó en el torneo boliviano.

Fuente: Agencia Télam