Newell's, el equipo dirigido por Germán "Mono" Burgos, visitará hoy a Atlético Tucumán, en busca de su primer triunfo en la Copa de la Liga.



El partido correspondiente a la séptima fecha de la zona B se jugará desde las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y será televisado por Fox Sports Premium.



Ambos equipos están en la parte baja de la zona B, Newell's tiene dos puntos y se ubica apenas por arriba de Patronato (el único de los 26 que no sumó) y el "Decano" está undécimo con cinco unidades.



Luego del empate sin goles contra Unión de Santa Fe en Rosario en el debut del "Mono" Burgos, Newell's buscará esta noche festejar su primera victoria en el campeonato.



Atlético también necesita volver al triunfo luego de la derrota en el Bosque ante Gimnasia y Esgrima La Plata (2-0), aunque el pasado miércoles pudo defender el empate (1-1) contra Huracán con dos jugadores menos, en los poco más de 18 minutos que restaban completar del partido suspendido de la tercera fecha.



El equipo de Omar De Felippe tendrá los regresos del mediocampista Nicolás Aguirre y el delantero Javier Toledo, ambos recuperados de sendas lesiones.



El "Mono" Burgos, en su primera presentación fuera de Rosario, no tocaría el equipo del debut y solo realizará una variante obligada por la lesión muscular de Justo Giani, quien será reemplazado por Manuel Llano.



Giani sufrió una distensión en el recto anterior de la pierna derecha y además se perderá los próximos dos partidos: contra Huracán, de local, por la octava, y contra Sarmiento de Junín, el miércoles 7 de abril, por la Copa Argentina, en sede a confirmar.



Probables formaciones: Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Agustín Lagos, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Franco Mussis, Nicolás Aguirre y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.



Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Manuel Capasso, Cristian Lema y Yonathan Cabral; Manuel Llano, Pablo Pérez, Juan Sforza y Franco Negri; Jonatan Cristaldo, Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez. DT: Germán Burgos.



Hora: 21:15. Estadio: Atlético Tucumán. Árbitro: Yael Falcón Pérez. TV: Fox Sports Premium.