Dos realidades totalmente diferentes envuelven a Atlético Tucumán y a Racing de Avellaneda en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo norteño marcha en primer lugar del Grupo A con puntaje ideal al sumar nueve unidades, en tanto que los bonaerenses marchan en el último lugar, lo que ha llevado a su técnico, Sebastián Becacecce a incluir a una mayoría de juveniles para preservar a los titulares para su próximo compromiso en la Copa Libertadores de América. Viviendo esos momentos tan dispares jugarán hoy en el estadio José Fierro desde las 21.15 por la cuarta fecha del grupo A.

A decir verdad, Racing no incluirá sólo a juveniles; también ubicará a futbolistas que no son habituales titulares. Gabriel Arias, Dario Cvitanic, Walter Montoya y Nicolás Reniero serán de la partida. Otros, como Lisandro López, Leonardo Sigali y Leonel Miranda no jugarán para afrontar ante Flamengo de Brasil, el martes próximo, un cotejo casi decisivo para el futuro del equipo y de su entrenador, que está siendo muy cuestionado por la floja campaña en el certamen doméstico.

Atlético Tucumán, además de vencer a Racing en el partido inaugural por 4 a 1, superó a Unión 3 a 1 y a Arsenal por 2 a 1. Otro triunfo lo ubicará en la zona campeonato, en el que luchará por el título y por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Mauro Osores, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Leonardo Heredia y Augusto Lotti; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Racing Club: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Imanol Segovia, Lucas Orban y Sergio Sánchez; Walter Montoya, Patricio Tanda, Tiago Banega y Fabricio Domínguez; Darío Cvitanich y Nicolás Reniero. DT: Sebastán Beccacece.

Hora: 21.15. Estadio: José Fierro. Árbitro: Diego Abal. TV: TNT Sports.