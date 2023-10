Australia superó a Portugal y sigue en carrera por los cuartos de final

Lo que se planteaba en la previa, un partido con idas y vueltas y una potencial peligrosidad de Portugal para con Australia, se replicó durante el primer tiempo. El primer try llegó en manos de Bettancourt, el centro portugués, que selló una buena producción de los suyos. Los europeos se plantaron en la cancha con un juego ofensivo, a veces basado en sus pateadores, para problematizar a los australianos.

Si bien durante toda la primera parte se mostró una visible paridad, los Wallabies supieron ser más eficaces y burlar la defensa portuguesa, capitalizando así aquellas oportunidades ofensivas que generaron.

El complemente se jugó un poco más trabado, con mayores indisciplinas y un gran número de tarjetas amarillas, especialmente en el lado aussie. Producto de esto, no existieron muchas ocasiones peligrosas en el ingoal de uno u otro, aunque sobre el final la dinámica de la pelota se energizó y llegaron tries por parte de ambos equipos.

De esta manera, los Wallabies tuvieron una difícil prueba, se quedaron con la victoria por 34-14, sumaron punto bonus y llegan a la última fecha a la espera de otros resultados para clasificar a los cuartos de final.

SÍNTESIS

Australia (34): 1. Angus Bell, 2. David Porecki (c), 3. James Slipper, 4. Nick Frost, 5. Richard Arnold, 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight, 8. Rob Valetini, 9. Tate McDermott, 10. Ben Donaldson, 11. Marika Koroibete, 12. Lalakai Foketi, 13. Izaia Perese, 14. Mark Nawaqanitawase, 15. Andrew Kellaway.

Cambios: ST 1' Robert Leota por Nick Frost, 16' Matt Faessler por David Perecki, 16' Samu Kerevi por Izaia Perese, 31' Issak Fines-Leleiwasa por Tate McDermott, 31' Suli Vunivalu por Andrew Kellaway, 36' Blake Schoupp por Angus Bell.

Portugal (14): 1. David Costa, 2. Mike Tadjer, 3. Diogo Hasse Ferreira, 4. José Madeira, 5. Martim Belo, 6. David Wallis, 7. Nicolas Martins, 8. Thibault de Freitas, 9. Samuel Marques, 10. Jerónimo Portela, 11. Rodrigo Marta, 12. Tomás Appleton (C), 13. Pedro Bettencourt, 14. Raffaele Storti, 15. Nuno Sousa Guedes.

Cambios: ST: 1' Rafael Simões por Thibault de Freitas, 9' Steevy Cerqueira por Martim Belo, 15' Francisco Fernandes por David Costa, 16' Manuel Cardoso Pinto por Raffaele Storti, 31' Duarte Diniz por Mike Tadjer, 36' Joris Moura por Jerónimo Portela.

Puntos en el primer tiempo: 4’ penal convertido por Donaldson (A), 13’ try de Bettencourt convertido por Marques (P), 18’ try de Arnold convertido por Donaldson (A), 21’ try de Porecki convertido por Donaldson (A), 25’ try de Bell convertido por Donaldson (A).

Resultado parcial: Australia 24-7 Portugal

Puntos en el segundo tiempo: 7’ try de McReight (A), 30' try de Simoes convertido por Marques (Por), 37' try de Koroibete (A).

Resultado final: Australia 34-14 Portugal

Incidencias: 14’ PT tarjeta amarilla a Bettencourt (P), 19' ST amarilla a Faessler (A), 21' ST tarjeta amarilla a Kerevi (A).

Árbitro: Nika Amashukeli.

Estadio: Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne.