Lappi on FIRE! WRC Rally Guanajuato México 2020

En el segundo día de competencia en el Rally México se presentó la baja del finlandés Esappeka Lappi que sufrió la pérdida total se su unidad a causa de un incendio.

El piloto de M-Sport se encontraba compitiendo en la súper especial de El Chocolate 2 cuando a causa de un desperfecto mecánico su Ford Fiesta comenzó a incendiarse, el fuego no pudo ser contenido y consumió toda la unidad.

Lappi cerró la etapa 7 en la cuarta posición general, pero al pasar el punto de control un pequeño incendio que el piloto no vio pasó a mayores. Si bien avanzó unos metros su recorrido no llegó lejos cuando su Ford se prendió en llamas completamente.

“Cuando abrí la puerta vi que se estaba quemando. No sabía que tan grande era el fuego, yo solo trataba de manejar”, dijo el piloto.

“En la línea de detención, Janne abrió la puerta y dijo que el coche se está quemando. No me di cuenta de lo grande que era el fuego, así que intenté conducir. Por suerte estamos bien, pero no sé qué lo causó. Estábamos bien”, expresó el piloto de M-Sport.

“Perdí los frenos completamente y es cuando decidí detenerme”, señaló Lappi, quien agregó, mientras los vehículos de emergencia arribaban para auxiliarlo, que tal vez “fue estúpido” seguir, pero se exculpó diciendo: “pero como repito, no podía ver”.