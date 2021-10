Báez - Monteiro, la final del Challenger de Buenos Aires

El argentino Sebastián Báez se impuso de manera contundente ante Juan Manuel Cerúndolo y se medirá contra el brasileño, principal candidato, que superó en una batalla a Francisco Cerúndolo. Jugarán desde las 13.

Ocho semifinales disputadas a nivel de Challenger, idéntico número de triunfos. Sebastián Báez (124°) rozó la perfección en los 47 minutos de duración que tuvo la semifinal ante Juan Manuel Cerúndolo (102°), segundo preclasificado.

El desgaste del zurdo, que se estrenará como miembro del top 100 del ranking ATP en el listado del próximo lunes, lo llevó a cometer numerosos errores no forzados y facilitó el camino del oriundo de Buenos Aires, que logró su noveno triunfo consecutivo (se consagró en el último Challenger de Santiago de Chile) y el decimotercero en los últimos 14 partidos.

Su rival será el máximo preclasificado, Thiago Monteiro (92°), cuya consistencia fue fundamental para revertir la desventaja de 3-1 en el tercer y decisivo set del partido disputado en el Racket Club de Palermo. Francisco Cerúndolo (116°) había recuperado su mejor forma después de caer por 6-1 en el primer parcial y, luego de imponerse por 6-2 en el segundo, parecía encaminarse a su tercera final en el año (una de ATP y otra por el circuito Challenger).

Sin embargo, el brasileño recobró la solidez y enhebró los últimos cinco games para quedarse con la victoria. “Francisco es un gran jugador, tuvo sus chances en un partido muy parejo. El primer set de hecho fue más peleado que lo indicado por el marcador. Estoy contento por estar en una nueva definición”, remarcó cuyo último título fue a fines de septiembre, en Braga.

Los jóvenes de 2002 cerraron una semana brillante: Luciano Darderi y Juan Bautista Torres vencieron en sendos tiebreaks a Hernán Casanova y Santiago Rodríguez Taverna para lograr el título en el primer Challenger que compartieron como pareja. “Luli me dijo de anotarnos, pensé que no íbamos a poder entrar. No esperábamos jugar, mucho menos lograr el título (risas). Estamos muy felices”, valoró Torres.

Por el lado de Darderi, reconoció la felicidad por tomarse una pequeña revancha al no haber llegado a jugar el certamen de singles. “Fueron todos partidos muy parejos, estuvimos consistentes mentalmente para llevarnos los puntos importantes”, analizó la consagración el ítaloargentino.



RESULTADOS SEMIFINALES DE SINGLES:

1) Thiago Monteiro (BRA) a 3) Francisco Cerúndolo (ARG) por 6-1, 2-6 y 6-3

7) Sebastián Báez (ARG) a 2) Juan Manuel Cerúndolo (ARG) por 6-1 y 6-2



RESULTADOS FINAL DE DOBLES:

Luciano Darderi (ITA) / Juan Bautista Torres (ARG) a Hernán Casanova (ARG) / Santiago Rodríguez Taverna (ARG) por 7-6 (5) y 7-6 (10)

Un merecido reconocimiento a Leo Mayer

Uno de los momentos más emotivos del sábado ocurrió antes de la primera semifinal, cuando se llevó a cabo en la cancha central un homenaje a Leonardo Mayer, el campeón de Copa Davis 2016 que días atrás anunció su retiro del tenis a los 34 años.

Gabriela Sabatini, integrante de las comisiones de Copa Davis y Billie Jean King Cup de la Asociación Argentina de Tenis, y el Vicepresidente Mariano Zabaleta le entregaron por la AAT una plaqueta y un cuadro en reconocimiento a su trayectoria y su calidad humana. Mariano Ink, Director del torneo; y Marcelo Denti, Director del Departamento de Tenis de Torneos, también le entregaron una plaqueta.

Al momento de las palabras, el correntino no pudo contener las lágrimas y comentó para todo el estadio: “Es un placer que venga un montón de gente a ver a muchos chicos nuevos, que me den una plaqueta y… que me aplaudan por última vez”.