A los 34 años, Daniel Osvaldo tomó la decisión de volver a jugar al fútbol. Banfield le facilitó esa posibilidad. No lo hizo mucho. Jugó algunos minutos en el anterior campeonato, aunque tuvo tiempo para demostrar sus cualidades técnicas con la pelota.

Pero luego llegó la cuarentena, que supo sobrellevar en su primera etapa. Sin embargo, ahora parece haber renunciado a sostener los entrenamientos que vía zoom realiza el plantel del "Taladro". Hace 15 días que no se conecta virtualmente para trabajar con sus compañeros.

Sin embargo, el ex delantero de Roma y de Boca Juniors aparece continuamente en las redes sociales, lo que genera incertidumbre acerca de si todavía sostiene su voluntad de seguir jugando al fútbol.

"La relación no está rota, pero si no aparece, no podemos hacer nada, es imposible", le dijeron a TNT Sports allegados al cuerpo técnico que conduce Javier Sanguinetti, la mano derecha del mánager deportivo del club, Julio César Falcioni.