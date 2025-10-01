La segunda jornada de la fase de liga de la Champions League continúa este miércoles, con mucha acción argentina y con un partidazo.

Luego de la goleada por 5-0 del Real Madrid al Almaty de Kasajistán, que dejó punto al conjunto merengue de Xabi Alonso, este miércoles la jornada se abrirá a las 13.45 (hora argentina) con dos duelos. Union Saint-Gilloise vs. Newcastle y Qarabağ vs. Copenhagen.

Pero todas las miradas se las roba un duelo único y de altísimo vuelo entre dos equipos candidatos a quedarse con la “orejona”. Barcelona recibirá a PSG. El último campeón del torneo viaja a España en lo que será el regreso del DT parisino, Luis Enrique, a su antiguo hogar.

El historial favorece al Barsa, pero el PSG ganó 1-4 en sus dos últimas visitas al Camp Nou (2020/21 y 2023/24).

El Barça está invicto en sus últimos ocho partidos de la fase liga (siete victorias). El campeón europeo, el PSG, llega en plena forma con 11 victorias en sus últimos 13 partidos de Champions.

Champions League – Partidos del día (hora argentina)