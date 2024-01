Barracas Central y Vélez repartieron puntos en Lanús

El conjunto de Gustavo Quinteros mostró dos caras: jugó un muy buen primer tiempo, donde se puso en ventaja con el mediocampista nacido en Brasil, Lenny Lobato, y luego tuvo un flojo complemento.

Los dirigidos por Alejandro Orfila empataron sobre el filo de la etapa inicial a través de un fuerte disparo, con desvío incluido, del mediocampista Lucas Brochero y pudieron ganarlo en el segundo tiempo, cuando generaron varias situaciones claras.

Vélez fue superior en los minutos iniciales, con dominio de pelota, precisión y juego asociado en ataque a través de los volantes Claudio Aquino y Francisco Pizzini, junto a la velocidad de Lobato.

Síntesis

Barracas Central: Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Rodrigo Herrera, Siro Rosané, Santiago Coronel, Manuel Duarte; Lucas Brochero y Alexis Domínguez. DT: Alejandro Orfila.

Vélez: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Santiago Cáseres, José Florentín; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Lenny Lobato; y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 10m. Lobato (V) y 43m. Brochero (BC).Cambios en el segundo tiempo: 17m. Maximiliano Zalazar por Brochero y Daniel Juárez por Duarte (BC); 22m. Matías Pellegrini por Pizzini (VS); 28m. Jhonatan Candia por Domínguez y Alan Cantero por Coronel (BC); 38m. Tomás Guidara por Jara y Abiel Osorio por Aquino (VS); 83m. Carlos Arce por Rosane BC) y 46m. Elías Cabrera por Romero (VS).

Amonestados: Mater y Herrera (BC); Lobato, Fernández y Gómez (VS).

Cancha: Lanús.

Árbitro: Andrés Merlos.