"No te dan más ganas de dirigir, esto ya no es fútbol. Barrenderos se agarraron a trompadas con mis jugadores. Si ya están los resultados puestos no viajemos más, no juguemos más. Hay una impunidad total", fue una de las tantas cosas que dijo Caruso Lombardi en diálogo con El Show de La Oral.

Después de esas declaraciones la Comisión Directiva de Barracas difundió un video con los destrozos causados por el plantel Celeste en el vestuario visitante.

En esas imágenes, que evidentemente fueron captadas por alguien del club, se observa el lamentable estado en el que quedaron las instalaciones utilizadas por la delegación pirata. Hubo rotura de inodoros, duchas, jaboneras, enchufes y todo lo que pudiera dañarse.