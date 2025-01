Barrio Parque tendrá por primera vez a una mujer como técnica de inferiores

El Club Atlético Barrio Parque confirmó que Valentina Lucía Sánchez será la entrenadora de las categorías masculinas U13 y U15 de la competencia oficial de la Asociación Cordobesa se Básquetbol y de las categorías U16 y U19 del Torneo de Desarrollo de esa misma institución.

“Vale” nació el 1 de julio de 1998 en Chilecito, provincia de La Rioja y su trayectoria como entrenadora se desarrolló siempre en Barrio Parque desde el año 2022, dirigiendo en el mini básquet, aunque también fue monitora en La Rioja y dirigió una selección asociativa femenina U16 en 2023 donde, recuerda, “Fue una hermosa experiencia".

En diálogo con Barrio Parque Prensa (BPP) dijo que juega al básquet desde los 4 años hasta la actualidad y que es profesora de educación física.

-BPP: Por qué elegiste el básquet para desarrollarte como profesional?

-VS: Porque jugué toda mi vida y me apasiona. Tuve una propuesta de Zaqueo Supertino en 2022 cuando buscaba profe para el mini básquet. Yo estudiaba en el profesorado del Colegio Juan Mantovani que funciona en el Club y cuando fui a rendir el profe que me tomó me preguntó si quería dar básquet y ahí me llevó a hablar con Zaqueo y arreglé.

BPP: Te ves como entrenadora de un equipo de Liga en el futuro?

VS: Si me gustaría poder llegar, creo que es un sueño al que casi todos los entrenadores o su mayoría aspira llegar.

BPP: Hoy como asumís la responsabilidad de ser la primera mujer en se la DT de un equipo de una categoría competitiva en el club?

VS: Con mucha alegría y ganas. Ganas de trabajar para que los chicos progresen y puedan mejorar grupal e individualmente. Más allá del resultado que los chicos crezcan y disfruten de este hermoso deporte sin duda va a ser lo más satisfactorio.