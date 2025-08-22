Básquet: la Selección Argentina debuta este viernes en la AmeriCup 2025

El seleccionado mayor de básquet saltará este viernes a la cancha, ante el local Nicaragua, en lo que será su debut en la nueva edición de la AmeriCup 2025. El torneo posiciona a Argentina como uno de los favoritos y defensor del título.

El encuentro arrancará desde las 21.40 con transmisión de TyC Sports y Directv Sports.

Con grandes ausentes como Nicolás Laprovittola y el cordobés, ex NBA, Facundo Campazzo, el DT cordobés apuesta por una gran cantidad de jóvenes, con una edad promedio de 24 años, y algunos referentes.

Si bien, se trata de una competencia internacional importante, el compromiso prioritario será más adelante cuando arranquen las Eliminatorias rumbo al próximo mundial de 2027.

Santiago Trouet y Gonzalo Bressan serán los cordobeses que fueron incluidos en la lista definitiva presentada días atrás por Pablo Prigioni.

Argentina competirá ante República Dominicana y Colombia en el Grupo C. Dos rivales peligrosos de cara a la clasificación a los cuartos.

Los próximos partidos serán el domingo 24 a las 16.10 se medirá con los dominicanos, mientras que el lunes 25 cerrará la fase ante los cafeteros desde las 18.40.