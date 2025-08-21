Batalla campal en Independiente y U. de Chile: butacas quemadas, heridos y corridas

El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue demorado por graves incidentes en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Durante el segundo tiempo, desde el sector ocupado por simpatizantes de la U de Chile prendieron fuego butacas, lo que generó focos en la platea.

En paralelo, se registraron agresiones con proyectiles que alcanzaron a hinchas de Independiente. Algunos resultaron heridos, según se pudo observar en la transmisión oficial de la Conmebol.

De acuerdo con lo informado por la organización, para este partido se había dispuesto un operativo de 650 efectivos policiales. Pese a ello, los incidentes se extendieron dentro y fuera del estadio.

En la salida por Avenida Mitre, la policía dispersó a los hinchas visitantes con balas de goma y gases lacrimógenos.

Más tarde, la barra de Independiente entró a la tribuna y agredió a los hinchas chilenos que se encontraban aún en el sector visitante.

El partido quedó suspendido con el marcador sin definirse y resta conocer la resolución que adoptará la Conmebol respecto a la continuidad de la serie.