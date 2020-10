El delantero de Argentinos Juniors Damián Batallini confirmó hoy que seguirá su carrera en el San Luis de México y por ahora Boca no buscará otro refuerzo, ya que tratará de mejorar los sueldos de algunos jugadores importantes del plantel.



"Me hablaron los dirigentes de Argentinos que ya está todo arreglado con San Luis de México, falta ahora arreglar mi parte. La oferta de Boca no llegó, lo hablé con la familia y bueno ya tomé la decisión", dijo el futbolista de 24 años a TNT Sports, después de finalizado el amistoso que jugo su equipo ante Arsenal.



El jugador que tiene una gran relación con Juan Román Riquelme (fue compañero suyo cuando estaba en el "Bicho"), tenía arreglado de palabra su contrato con Boca y los dirigentes de Argentinos ante la oferta de México esperaban que la secretaría de fútbol del xeneize ofreciera una cifra superior, pero al no hacerlo todo quedó en la nada.



Batallini jugará en Argentinos hasta el 30 de noviembre y luego se incorporará al San Luis a préstamo por un año con un cargo de 250 mil dólares y una obligación de compra de un millón y medio de dólares por el 50 por ciento de su ficha.



Ahora, la idea del departamento de fútbol de Boca es mejorar los contratos de figuras importantes del plantel, entre ellos el arquero Esteban Andrada.



Mientras, el medio campista Agustín Almendra habría decidido no entrenarse más con el plantel que dirige Miguel Angel Russo. La versión sorprendió a los dirigentes, que niegan alguna comunicación al respecto del jugador, quien hace 20 días no se presenta a entrenar.



Al volante de 20 años, que fue el primero del plantel en contagiarse de Covid.19, se lo citó a entrenar en la semana pero nunca se hizo presente, según sus allegados, molesto porque no había sido convocado en la lista de jugadores que estuvieron en los tres partidos de Copa Libertadores tras la suspensión del fútbol por el coronavirus.



Boca practicó esta mañana en el centro de entrenamientos de Ezeiza y tendrán libre el domingo, para la semana próxima jugar en ese predio un amistoso con Arsenal el miércoles a las 9.30.



El otro partido de práctica confirmado es contra Estudiantes de Río Cuarto, el sábado 17 también en Ezeiza.



El próximo encuentro oficial de Boca será por Copa Libertadores (ya está clasificado a octavos de final como primero del Grupo H) el jueves 22 de octubre ante Caracas de Venezuela, en La Bombonera, desde las 21.30.

