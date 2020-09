No pudo ser para el Sevilla de los argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña (no ingresó), que comenzó ganándole a Bayern Múnich con un gol del ex-River pero no pudo sostener el ritmo de los alemanes, que lo ganaron 2-1 en el suplementario y se quedaron con la Supercopa de Europa.

¡OCAMPOS ABRIÓ EL MARCADOR PARA SEVILLA!#SupercopaxFOX | El argentino se hizo cargo del penal y le cambió el palo a Neuer para poner el 1-0 ante el Bayern.https://t.co/m2Dw77OCvZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 24, 2020

¡BAYERN LLEGÓ AL EMPATE CON UN GOLAZO!#SupercopaxFOX - El cuadro alemán anotó el 1-1 tras una buena pelota área de Müller para Lewandowski que la cedió atrás para que Goretzka la meta desde el punto penal.https://t.co/Y374xpB4Bw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 24, 2020