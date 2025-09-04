Belgrano, con sede confirmada para los cuartos de la Copa Argentina
Este jueves se confirmó que el partido de Belgrano ante Newell’s se jugará en La Pedrera, mientras el equipo se prepara y suma refuerzos.
El compromiso será por los cuartos de final del torneo local el próximo miércoles 17 de septiembre a las 18 horas.
“Próximamente informaremos la modalidad y los precios de la venta de entradas”, difundieron desde el club de Alberdi durante la siesta de este jueves. La venta de entradas será 100% online y se anunciará en las próximas horas.
Anteriormente, San Luis había recibido la visita pirata, cuando Belgrano enfrentó a Defensores de Belgrano por 16avos. En otros compromisos, Independiente y Gimnasia de Mendoza y Racing y San Martín de San Juan también se midieron en la provincia puntana.
El ‘Pirata’ cordobés viene de eliminar a Independiente y a Defensores de Belgrano, este último en La Pedrera.
Tal como ocurre en cada encuentro de la Copa Argentina, la venta de entradas se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma DeporTick. Los precios y la fecha de inicio para la venta serán informados en las próximas horas por la organización.