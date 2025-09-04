Belgrano, con sede confirmada para los cuartos de la Copa Argentina

Este jueves se confirmó que Belgrano enfrentará a Newell’s por Copa Argentina, en el Estadio La Pedrera, en Villa Mercedes.

El compromiso será por los cuartos de final del torneo local el próximo miércoles 17 de septiembre a las 18 horas.

“Próximamente informaremos la modalidad y los precios de la venta de entradas”, difundieron desde el club de Alberdi durante la siesta de este jueves. La venta de entradas será 100% online y se anunciará en las próximas horas.

Anteriormente, San Luis había recibido la visita pirata, cuando Belgrano enfrentó a Defensores de Belgrano por 16avos. En otros compromisos, Independiente y Gimnasia de Mendoza y Racing y San Martín de San Juan también se midieron en la provincia puntana.

El ‘Pirata’ cordobés viene de eliminar a Independiente y a Defensores de Belgrano, este último en La Pedrera.

Tal como ocurre en cada encuentro de la Copa Argentina, la venta de entradas se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma DeporTick. Los precios y la fecha de inicio para la venta serán informados en las próximas horas por la organización.