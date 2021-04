Para el partido de esta tarde, Belgrano no contará por coronavirus a Losada, Sappa, Barinaga, Asprea, Ochoa y Lima. Y, además, aunque no tiene síntomas, tampoco pudo ser tenido en cuenta Valentín Barbero, por ser contacto estrecho de un positivo; encima Facundo Heredia tuvo un cuadro de tos que no lo dejó concentrar.

FORMACIONES

Belgrano:

Juan Strumia; Rodrigo González, Diego Novaretti, Wilfredo Olivera y Dante Álvarez; Ezequiel González, Emiliano Romero y Bruno Zapelli; Juan Ruiz Gómez, Pablo Vegetti y Adrián Balboa.

DT: Alejandro Orfila.

Nueva Chicago:

Alan Minaglia; Emiliano Tellechea, Enzo Lettieri, Jonathan Fleites y Juan Monteagudo; José Fernández, Gonzalo Miceli,Alexis Vázquez y Alejandro Melo; Sebastián Matos y Facundo Castillón.

DT: Ezequiel Giaccaglia.

Hora: 16.

TV: TyC Sports.

Estadio: Julio Villagra

Árbitro: Mariano González.