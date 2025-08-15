Hay dos miradas para tratar de procesar lo ocurrido en Mar del Plata. El empate no le sienta mal a Belgrano porque mostró su peor versión en la segunda parte del año. Jamás pudo ni supo acomodarse a un campo imposible y a un rival que, con sus limitaciones y urgencias, terminó llevándolo a su juego.

El primer tiempo fue lo peor del equipo que dirige Zielinski en el torneo. Siempre se sintió incómodo en un pésimo campo de juego.

Aldosivi lo presionó en todo momento con un buen trabajo de presión de Gino y García sobre los volantes celestes. Sobre todo Bochi contra Zelarayan, que sólo logró habilitar a un solitario Jara en una salida larga donde uno de los delanteros no pudo ni supo centrar hacia la posición del “Uvita” Fernández. Después, el arco defendido por el “Loco” Carranza le quedó casi tan lejos como Mar del Plata.

Ante la ausencia de Troilo, finalmente el técnico se decidió por la incorporación de Sporle en la zona izquierda de los volantes, por delante de Ricca. Movimiento que obligó a que Morales se desempeñara como primer central. Demasiados cambios que modificaron la inercia de los últimos partidos. Lo único que no terminaba de preocupar al visitante fue la imposibilidad de Aldosivi de traducir en situaciones concretas de riesgo frente al arco de Cardozo. Salvo un ingreso por la zona central de la defensa de Gino a los 43 minutos que no alcanzó a definir ante el achique in extremis del arquero.

El final del primer tiempo fue la mejor noticia para un retroceso en el juego que no estaba en los planes de nadie.

“El Ruso” cambió de nombres para el segundo tiempo. Morales volvió a jugar como lateral por la derecha, propiciando el adelantamiento de Compagnucci a la zona de volantes. Ricca acompañó a López en la saga y Sporle pasó a defender el lateral izquierdo. También se adelantó unos metros para disputar el desarrollo y también la posesión.

A los 15 minutos llegó la primera aproximación de riesgo luego de una combinación entre Fernández y Jara que llegó hasta el fondo y tiró un centro que, por muy poco, no pudo conectar en el segundo palo Compagnucci. Mejoró algo, pero siguió sin poder encontrar al "Chino" y así conectar con los delanteros.

Passerini y Menossi ingresaron a los 28 minutos por Jara y un inexpresivo Santiago Longo. Después, Ulises Sánchez y Mavilla reemplazaron a Sporle y Saravia. Nada ni nadie pudo alterar la tarde en la feliz. Salvo un cabezazo de Passerini en el final, luego de un centro de Compagnucci. Hubiera sido un premio excesivo para Belgrano y el partido.