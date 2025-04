A Tigre le alcanzó con un punto. Empató con Belgrano 0 a 0 y casi se dio un lujo al errar un penal en el segundo tiempo. Pero la igualdad lo mete en octavos del Torneo Apertura y eso es lo que importa.

Ahora, las próximas fechas definirán en qué posición de los clasificados queda para saber a quién deberá cruzarse en la fase de eliminación.

Tigre se presentó ante Belgrano sabiendo que un punto le bastaba para clasificar. En los primeros 15' de la cálida noche en Victoria no pasó absolutamente nada: los equipos se midieron y prestaron la pelota sin cambio de ritmo ni chances claras.

Al Matador no se le caía una sola idea para inquietar a Vicentini. Para los 30', la posesión ya no era repartida y la manejaba más y mejor Belgrano, con algunos ataques peligrosos al espacio. Jara tuvo un cabezazo claro que Zenobió sacó al córner. A Tigre no le fluía el juego en ningún sector de la cancha.

Un zurdazo de Medina sin fuerza fue lo único de "peligro" que generó un Tigre timorato y demasiado estático. Ni Cabrera ni Saralegui aparecieron, Russo casi no la tocó arriba, Medina le puso voluntad pero no mucho más y así se terminó el primer tiempo sin goles.

Dabove no hizo cambios en el entretiempo y la cosa no mejoró en el complemento. Otros primeros 15 minutos donde la pelota pasó más tiempo en el aire que en el césped. El Matador intentó empujar pero no sabía como vulnerar a Belgrano, daba la sensación de que le faltaba gente en ofensiva y sobraban volantes.

Por si fuera poco, Tigre a los 25' tuvo un penal a favor. Agua en el desierto fue. Russo quiso colocarla abriendo el pie, le salió muy débil el remate y Vicentini lo atajó. Ya con Armoa en cancha, Tigre tenía otra presencia pero seguía sin atacar con claridad.

Tigre se soltó en el tramo final. Russo sacó un derechazo que Vicentini despejó y a los pocos minutos Zenobio sacó un bochón. Los últimos 10' se hicieron de ida y vuelta porque los dos necesitaban los tres puntos. Oviedo y Fértoli a la cancha para el último ratito. Parecía que Belgrano iba a tener la última chance para romper el cero: Zenobio lo bajó a Jara, Penel cobró penal pero el VAR lo anuló por mano del atacante.

Se le fueron los minutos al Matador, que empujó pero no pudo volver a inquietar. Más allá de eso, le alcanzó para clasificarse a octavos de final a falta de dos fechas para el cierre de la primera fase.