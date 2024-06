Bellingham lleva a Inglaterra en el último minuto al suplementario

Inglaterra y Eslovaquia se enfrentarán este domingo desde las 13.00 en el Veltins Arena de Gelsenkirchen. El partido entre el ganador del Grupo C y el tercero del Grupo E, por los octavos de final de la Eurocopa 2024, determinará quién se enfrentará al ganador de la llave entre Suiza e Italia.

Inglaterra, finalista de la pasada edición, choca este domingo contra Eslovaquia en un duelo que define al tercer clasificado a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 en Gelsenkirchen y al rival de Suiza, primero en atrapar el pasaje a esa ronda al eliminar a Italia, último campeón.

La Azzurra comandada por Luciano Spalletti había sido el "verdugo" de la Inglaterra de Gareth Southgate en la final de la pasada edición que se disputó en Wembley y en la cual Italia, que conducía por entonces Roberto Mancini, se impuso en definición por penales para calzarse con la corona.

Pero este sábado, Suiza puso fin a ese reinado y dejó abierta la posibilidad para que un nuevo monarca ocupe el trono del torneo continental que se desarrolla en Alemania y en el que Inglaterra busca revancha, aunque por ahora no lució un nivel que le permita refrendar esa condición de candidata.

Apenas un triunfo cosechó la selección de los Tres Leones en la fase inicial, pese a lo cual logró avanzar como líder del Grupo C con otros dos empates, mientras que la Eslovaquia del italiano Francesco Calzona terminó tercera en el Grupo E, también con una sola victoria, pero con apenas un punto menos que Inglaterra.

Cómo llegan Inglaterra y Eslovaquia al duelo por Eurocopa

Inglaterra clasificó a los octavos de final habiendo ganado el Grupo C con cinco puntos y de manera invicta; pero su rendimiento no fue el esperado. Comenzó con un triunfo por 1-0 ante Serbia en Gelsenkirchen, siguió con un empate por 1-1 con Dinamarca en Frankfurt y cerró el grupo con un empate sin goles con Eslovenia en Colonia. El equipo de Gareth Southgate no encuentra el rendimiento deseado y comienza la etapa de ganar o quedar en el camino.

Eslovaquia fue tercero en el Grupo E, el más parejo de la Euro; dónde los cuatro equipos terminaron con 4 puntos cada uno. El equipo del entrenador italiano Francesco Calzona comenzó su Euro dando el golpe y ganándole a Bélgica por 1-0 en Frankfurt, perdió 2-1 con Ucrania en Düsseldorf e igualó con Rumania 1-1 en el Deutsche Bank Park.

La formación confirmada de Inglaterra vs. Eslovaquia, por Eurocopa

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Kieran Trippier; Kobbie Mainoo, Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka; y Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

El posible once de Eslovaquia vs. Inglaterra, por Eurocopa

Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Škriniar, Dávid Hancko; Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda; Ivan Schranz, Róbert Boeník y Lukáš Haraslín. DT: Francesco Calzona.

Inglaterra vs. Eslovaquia, por Eurocopa: dónde ver en vivo y datos del partido