Ben Shelton hizo historia en Toronto: venció a Khachanov y ganó su primer Masters 1000
El joven tenista estadounidense se impuso por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3), y se consagró campeón del torneo de Canadá. Además, corrió a Djokovic y se metió al sexto puesto del ranking mundial.
Ben Shelton hizo historia: derrotó en una final de alto nivel al ruso Karen Khachanov por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3) y se coronó campeón del ATP Masters 1000 de Canadá, disputado en Toronto.
Es el primer título de esta categoría para el joven zurdo, que se suma a los logrados en el ATP 500 de Tokio 2023 y el ATP 250 de Houston 2024.
Shelton volvió a mostrar su perfil de competidor. Su potente saque y explosividad terminaron inclinando la cancha frente a un Khachanov que no se guardó nada.
Al comienzo del encuentro estuvo muy parejo. Agresivos con el saque, más conservadores al resto, y con muy pocas oportunidades de quiebre. El ruso aprovechó su única chance en el primer set tras un error en un drop shot del estadounidense, y se llevó el tie-break inicial con una gran combinación de derecha paralela y volea.
Pero todo iba a cambiar. En el segundo parcial, pese a algunos errores forzados por apurar el ritmo, consiguió un quiebre clave en el noveno game. En una seguidilla de tiros, el estadounidense definió con una derecha cruzada a la carrera, superando la subida a la red de Khachanov para igualar el partido.
El desgaste acumulado durante las dos semanas también se hizo notar: Shelton solicitó atención médica por molestias en los cuádriceps antes del inicio del set decisivo. Aun así, no se perdió la intensidad.
En el tie-break final, Shelton quebró dos veces el saque de Khachanov y cerró el partido con una combinación de servicio abierto y derecha invertida.
Además del trofeo, el triunfo le permitirá a Shelton ascender al sexto puesto del ranking ATP, desplazando nada menos que a Novak Djokovic y marcando un nuevo techo en su carrera. Ahora, el foco estará puesto en el Masters de Cincinnati, donde buscará ratificar su gran presente ante su gente.