Ben Shelton hizo historia en Toronto: venció a Khachanov y ganó su primer Masters 1000

Ben Shelton hizo historia: derrotó en una final de alto nivel al ruso Karen Khachanov por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3) y se coronó campeón del ATP Masters 1000 de Canadá, disputado en Toronto.

Es el primer título de esta categoría para el joven zurdo, que se suma a los logrados en el ATP 500 de Tokio 2023 y el ATP 250 de Houston 2024.

Shelton volvió a mostrar su perfil de competidor. Su potente saque y explosividad terminaron inclinando la cancha frente a un Khachanov que no se guardó nada.

Al comienzo del encuentro estuvo muy parejo. Agresivos con el saque, más conservadores al resto, y con muy pocas oportunidades de quiebre. El ruso aprovechó su única chance en el primer set tras un error en un drop shot del estadounidense, y se llevó el tie-break inicial con una gran combinación de derecha paralela y volea.

Pero todo iba a cambiar. En el segundo parcial, pese a algunos errores forzados por apurar el ritmo, consiguió un quiebre clave en el noveno game. En una seguidilla de tiros, el estadounidense definió con una derecha cruzada a la carrera, superando la subida a la red de Khachanov para igualar el partido.

El desgaste acumulado durante las dos semanas también se hizo notar: Shelton solicitó atención médica por molestias en los cuádriceps antes del inicio del set decisivo. Aun así, no se perdió la intensidad.

En el tie-break final, Shelton quebró dos veces el saque de Khachanov y cerró el partido con una combinación de servicio abierto y derecha invertida.