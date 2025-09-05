La Selección uruguaya selló su pasaje a la próxima Copa del Mundo al golear 3-0 a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo. Este triunfo, logrado en la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, no solo desató la euforia en casa, sino que también aseguró la decimoquinta participación histórica de la Celeste en un Mundial y la quinta consecutiva desde Sudáfrica 2010. Para Marcelo Bielsa, el director técnico rosarino, esta será su tercera experiencia mundialista.

El partido, disputado en la noche del jueves 4 de septiembre de 2025, fue un claro dominio uruguayo. El camino hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026 se comenzó a pavimentar temprano. A los 14 minutos del primer tiempo, Rodrigo Aguirre abrió el marcador con un potente cabezazo, tras una buena jugada individual de Giorgian de Arrascaeta y un centro desde la derecha de Guillermo Varela. Aguirre, quien reemplazó a Darwin Sánchez, puso en ventaja a "La Celeste", que ya manejaba el encuentro con tranquilidad.

A pesar del control, Uruguay necesitaba ampliar la ventaja para no sufrir ante una "débil formación peruana", que ya se encontraba eliminada del Mundial. La ansiada tranquilidad llegó en la segunda mitad. A los 12 minutos del segundo tiempo, Giorgian de Arrascaeta tomó un rebote dentro del área y fusiló al arquero Pedro Gallese con un remate potente que golpeó en el travesaño antes de entrar. Tras su gol, el experimentado volante de Flamengo fue reemplazado por Manuel Ugarte, quien le imprimió más velocidad al mediocampo y generó varias situaciones de gol.

Uruguay continuó insistiendo y la sentencia llegó a los 34 minutos del segundo tiempo con el tercer gol, obra de Federico Viñas. Viñas, quien ingresó en lugar de Aguirre, capitalizó un gran contraataque comandado por Ugarte, que abrió hacia la izquierda para Brian Rodríguez, cuyo centro preciso fue empujado a la red.

Perú, por su parte, tuvo algunas aproximaciones, como un remate desviado de Kevin Quevedo en el primer tiempo o un cabezazo de Marcos López en el segundo, pero sin lograr inquietar seriamente el arco de Sergio Rochet. El arquero Pedro Gallese también fue exigido, realizando una gran atajada ante un disparo cruzado de Rodrigo Bentancur. La derrota confirmó la eliminación de Perú, que se ubica en la anteúltima posición de la zona sudamericana con 12 puntos.

Con esta victoria, Uruguay se aseguró el tercer puesto en la zona sudamericana con 27 puntos, logrando la clasificación directa. El pitazo final del árbitro argentino Facundo Tello desató la celebración de los uruguayos en el Centenario, quienes ya miran hacia la próxima Copa del Mundo.

Este logro también marca un hito personal para Marcelo Bielsa. Será su tercera participación en un Mundial, tras haber dirigido a Argentina en Corea/Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010. Además, Bielsa se convierte en el segundo técnico argentino en clasificar a dos torneos con dos selecciones extranjeras diferentes, siguiendo los pasos de Gustavo Alfaro, quien estuvo con Ecuador en 2022 y ahora clasificó a Paraguay.

La rica historia mundialista de Uruguay se engrandece con esta clasificación. La Celeste exhibe con orgullo cuatro estrellas en su escudo: dos reconocidas por FIFA por los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, y las otras dos por sus títulos mundiales de 1930 (el primero de la historia, disputado en Montevideo) y 1950.

En la próxima y última fecha FIFA, Uruguay deberá visitar a Chile, mientras que Perú será rival de Paraguay como local. Ambos encuentros se disputarán el martes 9 de septiembre, a las 20:30 horas (horario argentino). Sin embargo, la tarea más importante ya está cumplida: Uruguay, de la mano de Bielsa, ya tiene su pasaje asegurado para la máxima cita del fútbol mundial.