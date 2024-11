En su visita a Brasil en el Arena Fonte Nova, la selección uruguaya cosechó un valioso punto con el cual sigue como escolta en las eliminatorias para el Mundial 2026. El entrenador Marcelo Bielsa analizó la dinámica del partido, sin embargo, el foco de atención se puso en sus declaraciones sobre el cruce que tuvo con el excapitán de los Charrúas, Luis Suárez.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro se le volvió a consultar sobre el enfrentamiento con el delantero de Inter Miami. En paralelo con su retiro de la selección, Suárez había expresado que Bielsa “separó al grupo” y generó un clima tenso dentro del plantel.

El conflicto se calmó e, incluso, Suárez señaló tiempo después que las “cosas mejoraron”. En este sentido, ante la pregunta de un periodista, el argentino volvió a tocar el tema a dos meses del escándalo y respondió: “¿Cómo voy a ignorar que sucedieron cosas que afectan mi autoridad?”.

Además, sumó: “Seriamente lo hicieron, pero ese es otro tema que yo ya contesté. Los episodios afectaron mi autoridad. Sería necio que yo dijera lo contrario, imagine a cualquier entrenador que pase por la situación por la que yo pasé”.

Uno de los principales implicados dentro de la interna fue el futbolista Agustín Canobbio, quien, durante una entrevista, había contado que sufrió maltratos por parte de Bielsa. Reveló que el director técnico lo quitó de la convocatoria para la Copa América 2024 y que lo humilló delante de sus compañeros.

“Me sentí decepcionado porque había hecho un trabajo especial para llegar, y ver que todo eso se derrumbó dos semanas antes de empezar la competencia para mí fue duro. En esa práctica donde se separó el grupo habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo, y se me minimizó frente a todo el grupo. Ahí fue cuando Luis [Suárez] me dijo que pare, que lo deje hablar a él; Luis fue a hablar y no tuvo ninguna respuesta”, sostuvo el jugador en diálogo con Minuto 1.

El análisis del partido y su debilidad por Brasil

Tras el empate ante Brasil, Bielsa destacó la funcionalidad de su equipo y remarcó las habilidades individuales de cada futbolista. “Creo que Uruguay tiene dos jugadores por puesto”, afirmó.

Luego, ejemplificó: “[Nahitán] Nández, en el partido contra Colombia, tuvo el mejor rendimiento individual que yo vi en un jugador, de todos los partidos que me tocó dirigir. Fue una actuación soberbia. Hoy, el partido de [Guillermo] Varela contra Vinícius Júnior, Raphinha y Gabriel Martinelli fue una nueva versión”.

También aseugró que hay un grupo de mediocampistas “importante”, en alusión a Manuel Ugarte, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz. “El ingreso de [Rodrigo] Aguirre hoy no fue descollante pero tuvo matices. Pareciera que va a ser un jugar que tenga un rol significativo”, agregó.

Por último, Bielsa se rindió ante los pies de Brasil e indicó que, a futuro, será un equipo “bárbaro”. De esta forma, consideró: “Cuando tenga disponible en estado y forma a sus 22 jugadores va a ser, por diferencia, uno de los mejores del mundo. Muy pocos tienen ese nivel desequilibrante”.