Björn Borg revela su lucha contra las drogas y el cáncer

Björn Borg, uno de los grandes íconos del tenis mundial, presentó este jueves su autobiografía titulada Hjärtslag (“Latido”, en sueco), en la que aborda por primera vez dos capítulos trascendentales de su vida fuera de las canchas: la adicción a la cocaína y el cáncer de próstata.

El extenista, de 69 años, recuerda cómo en la década de 1980, tras su retiro a los 26 años y en un contexto de fuertes presiones personales, probó la droga en el célebre club Studio 54 de Nueva York. “Fue una descarga tan fuerte como la que me había dado el tenis en el pasado”, describe en el libro. Borg reconoce que esa etapa se intensificó durante su matrimonio con la cantante italiana Loredana Berté, en un período en el que las drogas y las malas compañías marcaron su vida en Milán.

En sus memorias también relata un episodio ocurrido en 1996, cuando, tras consumir una gran cantidad de cocaína antes de un partido de veteranos en Holanda, se desplomó en un puente y despertó en un hospital junto a su padre, quien no le dirigía la palabra. “Me sentía avergonzado, como un perro”, expresó en una entrevista con la cadena pública SVT.

El otro tema central del libro es su experiencia con el cáncer de próstata. Borg reveló que la enfermedad le fue diagnosticada en 2023, y que aunque logró superarla, los médicos le indicaron controles cada seis meses por riesgo de propagación. La última revisión, realizada en agosto, confirmó que se encuentra libre de cáncer.

Borg, que construyó una carrera fulgurante con 11 títulos de Grand Slam antes de retirarse en 1981, asegura en el libro que hoy mantiene una rutina de ejercicios y se encuentra en buen estado de salud. Su testimonio busca dejar un registro honesto de los altibajos de la vida después del deporte profesional.