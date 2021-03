La caída frente a la T no dejó lesionados en el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, mientras que en el duelo contra Claypole no quedaron suspendidos, por lo que Russo podrá contar con casi la totalidad del plantel para el duelo con el Dragón (excepto, por supuesto, los lesionados Eduardo Salvio y Edwin Cardona). Sin embargo, el DT eligió no seleccionar a Carlos Tevez, quien está con algunos problemas en el tobillo y lo quieren cuidar para el choque ante Independiente. El otro que no está es Wanchope Ábila , quien está a un pasito de irse a la MLS.

Después de haber utilizado una formación completamente alternativa en el duelo de 32avos contra Claypole, en el que el Xeneize pasó demasiados sobresaltos contra un equipo tres categorías inferior, el DT podría llegar a repetir la idea ante Defe, con un mediocampo repleto de juveniles y una delantera alternativa, con Zárate y Soldano. La sorpresa, sin embargo, estaría en el fondo: además del regreso de Zambrano, el que se postula para acompañarlo en la zaga es Marcos Rojo, quien podría tener su debut como titular.

BOCA JUNIORS: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Agustín Almendra, Agustín Obando; Mauro Zárate y Franco Soldano.

El Dragón cambió de entrenador para el inicio de la Primera Nacional y con la llegada de Gastón Esmerado todavía no perdió: empató en las dos primeras fechas ante Instituto y Barracas Central con, prácticamente, el mismo once. Así, volvería a repetir la formación para enfrentar a Boca y dar el batacazo.

DEFENSORES DE BELGRANO: Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Emiliano Mayola, Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcos Rivadero, Alejandro Martínez; Alejandro Lugones y Luis López .

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Xeneize y Defe se disputará esta noche desde las 20:10 en el Estadio Ciudad de La Plata, con el arbitraje de Mauro Vigliano .