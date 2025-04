Boca: el gigante de las entradas en el Mundial de Clubes 2025

Los partidos contra Bayern Múnich y Benfica lideran la lista de encuentros más demandados, reflejando el arraigo histórico de la institución xeneize en el imaginario futbolístico mundial.

Los Partidos que Encendieron la Fiebre

El top 5 de partidos más vendidos para el torneo, que reunirá a 32 equipos en junio de 2025, es dominado por Boca:

Bayern Múnich vs. Boca Juniors (20 de junio, Miami).

Boca Juniors vs. Benfica (16 de junio, sede por confirmar).

Flamengo vs. Chelsea (tercera posición).

Real Madrid vs. Al Hilal.

RB Salzburg vs. Real Madrid.

La magnitud de la demanda obligó a la FIFA a lanzar un nuevo lote de entradas para estos encuentros, destacando el interés sin precedentes.

¿Por qué Boca domina las ventas?

La explicación está en los simpatizantes globales:

Herencia histórica: Boca es sinónimo de pasión y grandeza en el fútbol internacional, con millones de hinchas en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Rivalidades épicas: El duelo contra Bayern Múnich revive la final de la Copa Intercontinental 2001, mientras que el choque con Benfica evoca glorias europeas.

Estrategia de venta: La FIFA priorizó partidos de alto perfil para atraer audiencias, y Boca, como embajador del fútbol sudamericano, fue clave en este plan.



El Fenómeno de la "Xeneize manía"



Los hinchas ven en el Mundial de Clubes una oportunidad para:

Miami, epicentro del evento: El partido contra Bayern Múnich podría batir récords de asistencia en el Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores.

La recaudación por entradas supera los $50 millones, según estimaciones de la FIFA, con Boca captando una parte significativa gracias a su base de fans.



Un torneo que ya es leyenda



El Mundial de Clubes 2025 no solo será un certamen deportivo, sino un fenómeno cultural impulsado por la fuerza de Boca Juniors. Con su hinchada movilizándose masivamente, el Xeneize confirma que, más allá de resultados inmediatos, su grandeza trasciende fronteras y épocas.