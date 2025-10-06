Boca tuvo una actuación demoledora y no dejó dudas en La Bombonera.

Con un juego de ataque imparable, el Xeneize venció 5-0 a Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura y trepó a la cima de la Zona A, donde comparte el liderazgo con Unión, Estudiantes y Barracas Central.

El equipo dirigido en el campo por Claudio Úbeda fue superior de principio a fin.

Milton Giménez, autor de un doblete, abrió el camino de la goleada. Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco completaron la faena en una noche ideal para los de La Ribera, que mostraron contundencia, intensidad y buen juego.

Con este triunfazo, el Xeneize alcanzó la punta de la tabla anual con 50 unidades (al igual que Rosario Central), pizarra que define a los clasificados a la Copa Libertadores 2026.

Del otro lado, Newell’s nunca encontró respuestas y sufrió un duro golpe en lo futbolístico y anímico.

Después de diez años, la Lepra volvió a recibir cinco goles en un mismo partido (la última vez había sido en 2015 ante Nueva Chicago), y la derrota dejó en duda la continuidad de Cristian “Ogro” Fabbiani como entrenador rojinegro.