Boca derrotó a Aldosivi en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo consecutivo en el Clausura

En el estadio José María Minella, Boca Juniors obtuvo una nueva victoria al superar por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo alcanzó su tercer triunfo consecutivo, lo que le permitió escalar posiciones en la Tabla Anual y mantener vivo su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Lautaro Di Lollo, quien abrió el marcador tras una recuperación de Carlos Palacios, y Rodrigo Battaglia, que sentenció el resultado en la segunda parte luego de un preciso córner ejecutado por Leandro Paredes, una de las figuras del cotejo.

El desarrollo se dio en un contexto particular por la presencia de niebla y lluvia en Mar del Plata, aunque el campo de juego permitió un trámite normal. Boca mostró solidez defensiva y equilibrio en el mediocampo, lo que le posibilitó manejar el partido desde el inicio.

Por su parte, Aldosivi, bajo la conducción de Mariano Charlier, volvió a exhibir dificultades tanto en la creación de juego como en la contención defensiva. La derrota lo dejó en el último lugar de la Zona A y comprometido en la lucha por la permanencia.