Boca Juniors y Banfield empatan en la Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura. El árbitro es Nicolás Lamolina y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo llega con 6 puntos en la tabla y necesita sumar para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares y la clasificación a la Copa Libertadores.

Del otro lado, el Taladro, con 7 unidades, busca sostenerse en zona de clasificación y seguir prendido en la disputa por avanzar a las instancias decisivas.

Las formaciones fueron confirmadas. Boca presenta a Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en la defensa; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios en el mediocampo; y la dupla ofensiva integrada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Por el lado de Banfield, el equipo que conduce Pedro Troglio se planta con Facundo Sanguinetti bajo los tres palos; Juan Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado e Ignacio Abraham en el fondo; Gonzalo Ríos, Martín Río, Lautaro Ríos y Frank Castañeda en la mitad de cancha; y Mauro Méndez junto a Rodrigo Auzmendi en el ataque.