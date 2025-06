Boca Juniors hizo su esperado debut en el Mundial de Clubes con un empate 2-2 ante el Benfica de Portugal. El resultado dejó al equipo de La Ribera con un punto y lo posicionó en la segunda ubicación del Grupo C, con la mirada puesta en la clasificación a los octavos de final. A pesar de haber construido una valiosa ventaja de dos goles, el Xeneize no pudo sostenerla, generando una "sensación rara" pero también "buenas sensaciones" por haber competido de igual a igual ante un rival de notable jerarquía.

Un inicio prometedor y los goles xeneizes

El delantero uruguayo Miguel Merentiel, apodado la "Bestia", fue una de las figuras del encuentro y se mostró "muy conforme" con el rendimiento de su equipo. Merentiel destacó la entrega de sus compañeros "desde el primer minuto hasta el final del partido". Fue precisamente él quien abrió el marcador a los 20 minutos de la primera mitad, un gol que consideró "importante para el equipo". Su tanto fue celebrado con gran euforia por la plantilla.

Minutos después, el mediocampista Rodrigo Battaglia amplió la ventaja para Boca con el segundo gol de la tarde-noche en Miami. Battaglia calificó de "una locura" lo realizado por su equipo y elogió a sus compañeros, valorando enormemente haber podido competir ante un elenco de la categoría del portugués. El defensor Lautaro Blanco, por su parte, destacó su gran jugada individual previa al gol inicial de Merentiel.

El empate, la controversia y el "sabor a poco"

Pese a la prometedora ventaja, Boca no logró mantener la diferencia. Merentiel expresó haberse quedado "con sabor a poco" por no haber conservado los dos goles de ventaja que habían alcanzado. El descuento del Benfica llegó tras un penal cobrado sobre el defensor argentino Nicolás Otamendi, por una supuesta infracción del volante Carlos Palacios. Merentiel no coincidió con el arbitraje en esta decisión. El técnico Miguel Ángel Russo, aunque opinó que el penal "no fue, pero es discutible", prefirió poner el foco en "no culpar a los árbitros".

Lautaro Blanco, visiblemente frustrado, afirmó que le quedó "un poco de bronca por el empate de pelota parada", si bien subrayó que el equipo tenía el partido controlado. El lateral izquierdo también hizo referencia a la jerarquía del extremo argentino Ángel Di María, a quien intentaron "neutralizar" lo máximo posible durante el encuentro.

El tercer ciclo de Russo: tranquilidad y concepto competitivo

El partido ante Benfica significó el inicio del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo al mando de Boca. Tanto Merentiel como Blanco elogiaron la influencia del nuevo estratega. Merentiel comentó que Russo les "explicó lo que es Boca", pidiéndoles tranquilidad y confianza en lo entrenado, lo que les permitió "superar las expectativas" de cara al debut. Por su parte, Blanco afirmó que Russo les brindó "mucha tranquilidad" y les instó a disfrutar de la trascendencia del partido.

Desde su perspectiva, Russo afirmó que su equipo demostró el concepto que él busca, lo que considera "lo más importante". Aunque manifestó su conformidad con el nivel exhibido, con su tranquilidad habitual, remarcó que "hubo muchas cosas buenas, pero también otras para mejorar". El DT destacó el orden de su equipo y valoró haber hecho sufrir a un rival "de mucha categoría", al plantearle un partido "que no esperaban". Russo, siempre enfocado en el éxito, dejó claro que "a mí lo que me gusta es ganar" y que su objetivo es "reflotar la idea de que Boca sea competitivo".

En cuanto a las bajas, Russo no tuvo precisiones sobre la lesión del volante español Ander Herrera, quien tuvo que ser reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo, y se le realizarán estudios médicos.

Mirada al futuro: superar la deuda y apuntar a la clasificación

Lautaro Blanco reconoció la "importancia de la camiseta que representa ante todo el mundo" y admitió que estaban "un poco en deuda" con el hincha debido al desempeño del equipo en el primer semestre. Sin embargo, la confianza dentro del plantel se mantiene intacta. A pesar del empate, el grupo se mantiene abierto y Blanco expresó su fe en que van a "seguir y pasar de ronda".

El próximo y crucial desafío para Boca Juniors será buscar un resultado positivo ante el Bayern Múnich alemán, un partido clave para la clasificación en el Grupo C. Russo hizo hincapié en la importancia de "recuperarse y estar a la altura" ante el Bayern, anticipando que será un encuentro "muy físico". La hinchada, que no sorprendió al copar el Hard Rock Stadium de Miami, se llevó una "buena imagen" de un equipo que "hizo un cambio".