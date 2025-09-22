Boca Juniors y Central Córdoba igualaron 2-2 en el estadio Alberto J. Armando, en el marco de la fecha del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no pudo sostener la ventaja de dos goles y terminó repartiendo puntos en la Bombonera.

El primer tiempo mostró a un Boca con dominio territorial y efectividad en el juego aéreo. Rodrigo Battaglia abrió el marcador de cabeza, mientras que Miguel Merentiel amplió la diferencia antes del descanso.

Sin embargo, en el complemento la visita reaccionó. Central Córdoba encontró el descuento a través de José Florentín y, en los minutos finales, Iván Gómez convirtió el empate definitivo con un remate desde el borde del área.

Con este resultado, ambos equipos alcanzaron los 14 puntos en la tabla de posiciones, manteniéndose en la zona media. Boca no logró alcanzar a los líderes, mientras que Central Córdoba sumó tras dos caídas consecutivas.