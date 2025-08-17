Boca iguala 0-0 ante Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize arrastra 12 encuentros sin conocer la victoria, la peor racha de su historia, y llega urgido de un triunfo no solo para acercarse a la zona de clasificación de su grupo, sino también para seguir con chances en la Tabla Anual, que otorga boletos a la próxima Copa Libertadores.

Formaciones

A la espera de la confirmación oficial, Russo presentaría a Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Alan Velasco en el mediocampo; con Miguel Merentiel y Edinson Cavani como dupla ofensiva.

En tanto, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, formaría con Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

Datos del partido