Boca igual sin goles ante Independiente Rivadavia en Mendoza
El Xeneize, que lleva 12 partidos sin ganar, empata ante la Lepra mendocina en el Malvinas Argentinas, por la quinta fecha del Torneo Clausura.
Boca iguala 0-0 ante Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura.
El Xeneize arrastra 12 encuentros sin conocer la victoria, la peor racha de su historia, y llega urgido de un triunfo no solo para acercarse a la zona de clasificación de su grupo, sino también para seguir con chances en la Tabla Anual, que otorga boletos a la próxima Copa Libertadores.
Formaciones
A la espera de la confirmación oficial, Russo presentaría a Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Alan Velasco en el mediocampo; con Miguel Merentiel y Edinson Cavani como dupla ofensiva.
En tanto, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, formaría con Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.
Datos del partido
- Hora: 20.30
- Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- TV: TNT Sports Premium