Será un duelo de necesitados, aunque cada uno transite un contexto distinto. Boca Juniors y Colón de Santa Fe se enfrentarán hoy a las 21.10 en el estadio brigadier Estanislao López, por la penúltima fecha de la Superliga. El árbitro será Diego Abal.

Los xeneizes deben ganar sí o sí para llegar a la última fecha con chances de pelearle el título de la Superliga a River Plate. Colón, en tanto, necesita como el agua el triunfo para tratar de salir de la zona de descenso, un lugar impensado hace un par de meses cuando dirimía en Asunción de Paraguay la copa Sudamericana con Independiente del Valle de Ecuador.

Boca no tendrá cambios con respecto a los jugadores que presentó como titulares ante Godoy Cruz de Mendoza. Sigue al margen Lisandro López, recuperándose de una lesión. En el equipo santafesino no estarían desde el comienzo Luis Rodríguez y Lucas Viatri. De los últimos 11 partidos, "El Sabalero" perdió 8, lo que lo llevó a la zona de descenso. En su última presentación fue goleado por Newell's Old Boys por 4 a 0.