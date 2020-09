Las actuaciones de Franco Soldano no han conformado. Y las lesiones de Ramón "Wanchope" Ábila son recurrentes. En los partidos jugados hasta ahora en el reinicio de la Copa Libertadores de América ha quedado demostrado que el equipo necesita un hombre con capacidad de gol. Por ese motivo, Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors y a cargo de las decisiones en la conformación del plantel, está mirando hacia el exterior para buscar un refuerzo en ese puesto.

Según trascendidos, el elegido es el venezolano Salomón Rondón, que en estos momentos no tiene mucha participación en el equipo titular de Dalian Pro de la Superliga de China. Rondón estaría cobrando un contrato suculento, pero lo dejaría de lado para integrar un equipo en el que siempre ambicioso jugar.

"La ilusión que tengo es jugar en Boca Juniors. No lo voy a negar, tengo un deseo muy especial. Me llama mucho la atención por lo que es La Bombonera, como tiembla cuando la gente salta y alienta a los jugadores. No lo voy a negar, es un cariño al club. He visto miles de videos de La Bombonera, crecí viendo a Bianchi, Palermo, Riquelme, Serna, Bermúdez, Córdoba. El fútbol en Argentina es todo entrega", supo decir hace algún tiempo el venezolano en una nota con DirecTV Sports y que es recordada hoy por el diario Marca de España.

El tiempo aclarará el panorama en un equipo que ya obtuvo el primer objetivo, al clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero que aún no ha convencido con su rendimiento y menos con su limitado poder de fuego frente al arco rival.