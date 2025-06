Boca Juniors rumbo a Estados Unidos para el Mundial de Clubes: novedades del plantel

Boca Juniors se prepara para un importante desafío internacional al viajar esta noche a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, que comenzará la próxima semana. El objetivo del club es hacer un muy buen papel en esta competencia. La delegación "Xeneize" tiene previsto emprender vuelo este domingo a las 23 horas en un avión chárter con destino a Estados Unidos. Boca ha sido ubicado en un grupo complicado que incluye a Benfica de Portugal, Bayern Munich y Auckland City.

De cara a este torneo, el director técnico Miguel Ángel Russo ha tomado las primeras decisiones fuertes respecto al plantel. Se confirmó que Cristian Lema y Esteban Rolón no formarán parte de la delegación que representará al club en la competencia internacional. La exclusión de estos futbolistas es vista como una señal de la planificación del nuevo cuerpo técnico. En el caso de Rolón, quien regresó de un préstamo en Belgrano, "no será tenido en cuenta para este ciclo". Por su parte, Lema, quien no ha tenido minutos oficiales en lo que va del año, también ha quedado "al margen del proyecto".

Hasta el momento, Boca ya ha oficializado la nómina de 32 jugadores que viajarán a Estados Unidos, quedando aún tres cupos disponibles. Uno de estos lugares podría ser ocupado por Marco Pellegrino, un defensor de 22 años por el que Boca negocia con el Milan. La operación por Pellegrino implicaría una compra por 3.500.000 euros. El zaguero, con pasado en Huracán e Independiente, "llegaría para reforzar una defensa que sufre por la baja de Ayrton Costa". Ayrton Costa no podrá viajar con el equipo debido a que "aún no pudo obtener la visa para ingresar a Estados Unidos". La llegada de Pellegrino "está demorando" debido al intercambio de papeles necesario con el Milan, lo que retrasa su arribo a la Argentina. Una vez que llegue al país, se realizaría la revisión médica correspondiente.

El debut de Boca en el Mundial de Clubes ya tiene fecha y hora: será el lunes 16 de junio a las 19 (hora argentina). El primer rival del equipo será el Benfica. El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.