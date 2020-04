Boca Juniors no había gestionado hasta ahora una quita en el sueldos de sus jugadores. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el club y el plantel de fútbol profesional llegaron a un acuerdo, a través del cual los jugadores cobrarán desde marzo el 30 por ciento de sus ingresos mensuales y hasta un mes después de que finalice la inactividad en los campos de juego con el regreso de las competencias.

Esto no implica que Boca no devuelva lo quitado. La propuesta indica que la entidad tendrá tiempo de devolver el 70 por ciento no cobrado hasta finales de diciembre de este año- En esa fecha los jugadores habrán recibido todo el dinero establecido en sus contratos.

El acuerdo llegó luego de una comunicación entre el presidente Jorge Amor Ameal y los principales referentes del plantel, y comprenderá tanto a sueldos como a primas.