Boca quiere cortar la racha negativa ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones
El Xeneize lleva 12 partidos sin ganar y enfrentará a Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas, con la necesidad de sumar para no alejarse de la pelea por la Libertadores.
Boca visitará este domingo a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura. El partido se jugará desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Pablo Dóvalo y la presencia de ambas hinchadas.
El Xeneize arrastra 12 encuentros sin conocer la victoria, la peor racha de su historia, y llega urgido de un triunfo no solo para acercarse a la zona de clasificación de su grupo, sino también para seguir con chances en la Tabla Anual, que otorga boletos a la próxima Copa Libertadores.
Formaciones
A la espera de la confirmación oficial, Russo presentaría a Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Alan Velasco en el mediocampo; con Miguel Merentiel y Edinson Cavani como dupla ofensiva.
En tanto, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, formaría con Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.
Datos del partido
- Hora: 20.30
- Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- TV: TNT Sports Premium