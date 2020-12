Boca Juniors recibirá a Huracán en un partido válido por la tercera fecha de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona, un compromiso que asumirá con una formación suplente similar a la que venció la semana pasada a Independiente, en Avellaneda.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19.20 en La Bombonera, será arbitrado por Ariel Penel y televisado por la señal TNT Sports.

Miguel Ángel Russo usará casi la misma formación que le ganó a Independiente, con tres variantes que serán los ingresos de Nicolás Capaldo por Diego "Pulpo" González, afectado por una contractura en el recto anterior del muslo derecho, el colombiano Edwin Cardona por el correntino Agustín Obando, mientras que en el ataque reaparecerá el cordobés Ramón "Wanchope" Abila luego de dejar atrás una lesión muscular más, y en este caso saldrá del equipo Franco Soldano.



Boca intentará aprovechar la mayor categoría de sus jugadores, como el cordobés Julio Buffarini, el peruano Carlos Zambrano, Mauro Zárate o el mencionado Cardona, para ir en busca de una victoria que lo dejaría bien perfilado para intentar avanzar a la final del torneo local.

Huracán, por su parte, no confirmó la alineación que visitará a Boca, aunque por lo pronto no podrá contar con Esteban Rolón y Franco Cristaldo, contagiados de coronavirus confirmó este sábado por la tarde el departamento médico del club.



Podría regresar el mediocampista Adrián Arregui, mientras que en la defensa Leandro Grimi será aguardado a último momento a raíz de un golpe que sufrió, y si no puede jugar lo reemplazará Ezequiel Bonifacio.



El historial de partidos entre ambos favorece ampliamente a Boca, que se impuso 97 veces contra 39 de Huracán, más 52 empates al cabo de 188 enfrentamientos.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Avila y Emmanuel Más; Nicolás Capaldo, Alan Varela y Edwin Cardona o Agustín Obando; Mauro Zárate; Exequiel Zeballos y Ramón "Wanchope" Abila. DT: Miguel Angel Russo.



Huracán: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Lucas Merolla y Leandro Grimi o Ezequiel Bonifacio; Santiago Hezze, Federico Marín, Adrián Arregui y Rodrigo Cabral; Andrés Chávez y Juan Garro. DT: Israel Damonte.



Árbitro: Ariel Penel.



Cancha: Boca Juniors.



Hora de inicio: 19.20.



TV: TNT Sports.

Fuente: Télam