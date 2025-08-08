Boca Juniors atraviesa horas decisivas. Este sábado, desde las 16.30, recibirá a Racing en La Bombonera por la fecha 4 del Torneo Clausura en un clásico que, más allá de los tres puntos, es decisivo en muchos aspectos.

La salida de Marcos Rojo hacia la Academia, el desarme del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme y la eliminación en la Copa Argentina dejaron un clima enrarecido en Casa Amarilla.

En la previa, Miguel Ángel Russo intentó bajarle la presión al plantel durante la conferencia de prensa. Pero todo parece indicar que un resultado negativo pondría en riesgo su continuidad como director técnico. A horas del partido, el entrenador sorprendió en el último ensayo táctico con varios cambios, apostando por un esquema 4-2-3-1 y una propuesta ofensiva.

Entre las novedades, regresa el chileno Carlos Palacios, ausente desde el partido ante Atlético Tucumán por lesión, aunque estará en el banco junto a Edinson Cavani. También vuelve Ayton Costa, recuperado de un grave desgarro sufrido ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes. La defensa mantendrá su base, pero con la inclusión de Juan Barinaga en lugar de Luis Advíncula.

El mediocampo tendrá el doble cinco que pedían los hinchas: Leandro Paredes y Milton Delgado, con la misión de equilibrar y darle juego a un equipo que acumula 11 partidos sin ganar. Tomás Belmonte, lesionado, se perderá varias fechas.

Formación probable de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Alan Velasco, Brian Aguirre; Miguel Merentiel.

Formación probable de Racing

Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara.

Datos del partido