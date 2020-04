Boca no quiere jugar más en horario nocturno. El presidente, Jorge Amor Ameal, le hará ese pedido a las autoridades de AFA y Superliga: "Tenemos que defender a los socios".

El equipo de Miguel Ángel Russo se coronó campeón de la Superliga prácticamente jugando por la noche. Así sucedió en 19 de los 23 partidos que registró en el torneo.

"Para las empresas, el fútbol debe ser redituable. Para el que no es redituable es para Boca, teniendo en cuenta el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros socios cuando nos ponen a las ocho o a las diez de la noche. Llegan a la casa para ir al trabajo", dijo en una entrevista en Conectados Por Boca.

"Hay que discutir horarios y un montón de otras cosas. Ya sé que nosotros somos el rating, pero bueno, también tenemos que defender a nuestros socios. Nos vamos a poner firmes, vamos a discutir todo y para todos. No se trata de dar el brazo a torcer, esto debe solucionarse mediante el diálogo. Boca es muy grande y hay que respetarlo como tal. No pensamos en que nos digan que no", agregó.