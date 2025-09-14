Boca va a Rosario con la necesidad de seguir por la buena senda.

Después de la peor racha sin victorias de la historia, el equipo de Russo levantó cabeza y acumula tres triunfos consecutivos. Esa levantada lo metió en la pelea: hoy está tercero en la Zona A del Clausura con 12 puntos y segundo en la tabla anual, en puestos de Copa Libertadores 2026.

El encuentro también será especial por un regreso esperado. Miguel Ángel Russo volverá a sentarse en el banco tras recibir el alta médica luego de su paso por terapia intensiva.

El DT buscará darle continuidad al momento positivo y mantener al Xeneize entre los protagonistas.

Enfrente estará Rosario Central, que atraviesa una campaña irregular bajo la conducción de Ariel Holan. El Canalla se ubica sexto en la Zona B con 10 puntos y aún tiene pendiente el cruce ante Sarmiento, suspendido por mal clima. Si bien cuenta con el campeón del mundo Ángel Di María, el equipo apenas ganó dos de los seis partidos disputados y todavía no logró marcar más de un gol en un mismo encuentro.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago López; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Datos del partido