Boca consiguió este domingo un triunfo clave en Mendoza al derrotar 3-0 a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize puso fin a la peor racha sin victorias de su historia y lo hizo con autoridad, en un partido cargado de intensidad y con presencia de público visitante.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo mostró una versión sólida y golpeó en los momentos justos. Leandro Paredes abrió el marcador, Exequiel Zeballos amplió la diferencia y Alan Velasco selló la goleada.

Con este resultado, Boca superó a Argentinos Juniors en la tabla anual y quedó en zona de clasificación a la Copa Libertadores, el gran objetivo que se trazó para este semestre.

LOS GOLES

El Xeneize abrió el marcador a los 30 minutos de juego en Mendoza, de la mano de Leandro Paredes. El equipo comandado por Miguel Ángel Russo quebró una racha de 10 partidos sin poder abrir el marcador.

Gran pase filtrado y mejor definición de Exequiel “Changuito” Zeballos para estirar la ventaja del conjunto de Miguel Ángel Russo.

Sobre el final del encuentro y en un inmejorable contraataque, Milton Giménez le dejó en bandeja el 3-0 a Alan Velasco que remató al primer palo del arquero.