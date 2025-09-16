Bombazo en el fútbol argentino: confirmaron la acefalía de San Lorenzo

Este martes por la tarde, en el Bidegain, se vivió una jornada clave. La Comisión Directiva se reunió, pero todo terminó con un final anunciado: renuncias en cadena y la confirmación de la acefalía. Marcelo Moretti, presidente en licencia, no apareció argumentando “razones de seguridad”.

La lista de bajas: se fueron dirigentes del oficialismo y de la oposición. El último lote incluyó a Andrés Terzanos, Mateo Sagardoy, Soledad Bouflet y Leandro Virardi. De esta manera la conducción, directamente, dejó de existir.

Ahora deberá decidir la Asamblea. El secretario Martín Cigna contó en conferencia que será ese órgano el que defina si se arma un gobierno de transición o se convocan elecciones. “La Asamblea definirá las autoridades que se harán cargo y el camino a seguir depende de ellos”, sostuvo en conferencia.

Desde la oposición, César Francis ya pidió elecciones anticipadas: “Ya logramos la acefalía, ahora vamos por las elecciones el 21 de diciembre”.

En las calles también se hizo sentir el malestar. Hinchas colgaron banderas contra los dirigentes y una particular contra Néstor Ortigoza. “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”, rezaba una de ellas.