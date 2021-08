El PSG se lleva todos los focos del mundo del fútbol. La llegada de Lionel Messi, sumado a otros refuerzos de jerarquía que fueron presentados ayer en el Parque de los Príncipes, puso al París Saint-Germain en el centro de la escena.

Pero ahora, cuando la alegría parecía ser total, surge una novedad de último momento que sacude esta realidad: la situación de Kylian Mbappé.

De acuerdo a lo consignado por Marca, hace dos semanas el elenco parisino le elevó una nueva y jugosa oferta al delantero para extender su vínculo, que finaliza en junio del 2022. No obstante, pese a los seis años de contrato que le ofrecieron, con un salario similar al que percibe Neymar, no hubo acuerdo y la postura del francés fue clara: "No quiero renovar".

Si bien el PSG seguirá pujando por extender la estadía de Mbappé en suelo parisino, algo que vienen trabajando hace tiempo, la decisión del atacante galo parece estar tomada: según este mismo medio, su idea es salir rumbo al Real Madrid -donde sabe que será el núcleo del proyecto deportivo- en la inmediatez.