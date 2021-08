Fabián Bordagaray, es el nuevo refuerzo de Belgrano. El delantero, proveniente de Banfield, analizó su llegada al Celeste tras formar parte del River que descendió en el 2011, justamente en manos de su actual equipo.

"Uno se lo toma como las vueltas de la vida, de todo lo malo se puede aprender. Son anécdotas que este trabajo deja, más allá que fue algo malo y feo”, expresó.

“Vengo a trabajar duro para cumplir el objetivo, lo tomo con seriedad porque es si bien es la primera vez que bajo de categoría, lo haré con mucho profesionalismo”.

Bordagaray, ademas jugó en el Dorados de México, diirigido por Diego Maradona. Al respecto, destacó: "Me buscaba porque era uno de los pocos argentinos. Cuando compartí el día a día con él lo empecé a amar más como ser humano y dejando de lado lo que hizo dentro de una cancha. Viví algo increíble”.

Por ultimo, sobre su estado fisico, sostuvo: "Estoy a disposición del técnico. Terminé mi contrato en Banfield el 30 de junio y quedé a la espera de un nuevo club, me entrené por mi cuenta, me estaría faltando ritmo futbolístico pero lo conseguiré rápidamente”. Y agregó: “como decía el chino, uno quiere quedar en las páginas lindas de un club. Uno quiere trabajar tranquilamente y no desesperadamente para no cometer errores".