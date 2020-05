El mayor dirigente de la CABB también habló de distintos proyectos que se están desarrollando, de la mano de diferentes actores.

El cambio de estatuto, la posible vuelta de FFBRA (Federación Femenina de Básquet de la República Argentina), el cambio de nombre de la entidad, la situación de los entrenadores de las Selecciones mayores y, por último, la idea de un combinado local U23 que afrontaría torneos amistosos con jugadores y entrenadores de la Liga Nacional. Una extensa charla que dejó mucha tela para cortar.

Sobre el aislamiento obligatorio:

En lo personal y lo familiar bien, trabajando mucho, con la Confederación con todo lo que está ocurriendo y también con mi actividad particular. No hemos tenido descanso, cambia la forma de trabajar, el tele-trabajo invade el hogar, así que hay que tener cuidado, es algo que vino para quedarse y hay que saberlo dosificar. Si bien uno está acostumbrado a trabajar mucho, hay que tener cuidado.

Sobre la reunión de AdC y CABB con los clubes:

La reunión se basó en informar a los clubes que se postergó la suspensión de la Liga, queremos darle una terminación deportiva, para pelear el campeonato y clasificar los equipos a las competencias internacionales de forma deportiva. Esto es día a día. Diego Grippo trabajó en un protocolo, pero si hoy se dijera que se vuelve, tendría un montón de restricciones. Las redes sociales se inundan de protocolos así que hay que tenerlo listo. No es solo para los jugadores de todos los equipos profesionales sino también para entrenadores, kinesiólogos, utileros, etc. Los hábitos de higiene van a cambiar, la decisión de continuar es cumplir con esto, con los sponsors, con nuestros auspiciantes, nacionales y globales, y estar al día al 31 de marzo, que fue la fecha que se canceló la competencia.

Sobre los equipos y la continuidad de La Liga

Acá lo que hay que pensar es que de esto se trata la política deportiva, no son trajes a medida, seguramente hay clubes que están en límites que están fuera de la política. Por ejemplo el acuerdo dice algo, es un convenio y hay gente que va a ir por menos y otros que van por más. Hay equipos en Liga Argentina que ya pagaron los 10 meses, y en otros casos se acordó con los jugadores aceptar un poco menos. Hay que determinar una forma de salir todos juntos de la mano y no aplicar la ley de la selva donde cada uno se arregla como puede. El estar trabajando de forma mancomunada entre CABB y ADC con un comité de crisis, en comunicación con el gobierno nacional, con Diego Grippo a la cabeza, y haber hecho una suspensión preventiva y responsable, tercero el hecho de ser serios y cumplir con todo el mundo. Hay muchos clubes a los que le han cortado los sponsors y en otros siguen pagando, es difícil conformar a todo el mundo, por eso uno trata de buscar puntos intermedios. Nos basamos para el acuerdo en un fallo de la Corte Suprema del tribunal arbitral, creo que no hay necesidad de carta documento, ni de gente enojada. Hay que sentarse y dialogar. Si no tienen la instancia arbitral en la CABB que está basada en este convenio y donde se pueden dirimir las cuestiones, el que quiera que ir a la justicia que estudie derecho, esto es deporte. Es un momento de unidad que necesitan los argentinos, y hay que ponerse en el lugar del otro en ambas partes.

Sobre la cantidad de equipos:

Es una pregunta que hoy no tiene certezas, lo hablaba ayer por la tarde, ojalá que nos equivoquemos. El dirigente del básquet ha mostrado ser un emprendedor con errores y aciertos. Hoy tenemos 120 equipos profesionales y semi profesionales, es un número importante y eso lo están llevando adelante las dirigencias. Yo no conocía en detalle el Torneo Federal, y el nivel de cumplimiento que tuvieron las tres categorías fue bueno, la mayoría ha tratado de estar al día al momento de la cancelación de la competencia. Ojala que nos equivoquemos, todo indica que puede haber menos equipos, menos apoyo y eso lo vamos a ir viendo. Primero hay que ver como termina la parte sanitaria, después la parte económica y tercero lo deportivo. Somos un punto importante de contagio, como un teatro, un cine, o cualquier lugar que tenga aglomeración de gente.

Sobre el posible formato de competencia:

Tuve una reunión con Matías Lammens, mientras él analizaba un protocolo para la vuelta del fútbol cuando hace dos semanas se anunció la cancelación hasta fin de año. Hay que estar alerta y dia a dia. Todavía no sabemos cuándo nos van a liberar para volver a entrenar, y jugar. Hacemos hipótesis de trabajo, donde La Liga regular como estaba programada es casi imposible que la llevemos adelante, de ahí se barajan muchas posibilidades. Un super 8, cuadrangulares, playoffs, 12 equipos, distintos escenarios que nos van a dar realmente el panorama, que se analizará cuando las autoridades nos autoricen. En Europa dicen que vuelven a entrenar, y cada uno tiene su pelota, van de a 3 jugadores. Estamos aprendiendo cómo salir de todo esto. Hoy dar una certeza es poco probable, es hacer futurología. Hasta que no haya fechas, es difícil que podamos decir como se resuelve la liga. Sí decimos que seguimos porque nos parece importante dar por terminada la liga. Si nos dicen que no la podemos hacer, veremos cómo lo resolvemos. Que La Liga se defina de la mejor manera posible y con el menor daño económico para todos.

Sobre una posible fecha de definición:

Vamos a analizando lo que pasa, todos los sponsors globales que nos están acompañando en La Liga nos han manifestado que tienen problemas en el futuro, pero no en esta edición, por eso tenemos compromisos con ellos, con la televisión, puede haber un retraso, pero nos sigue abonando. Tenemos que estar alerta a eso y a los sponsors de cada uno de los clubes, en algunos casos le avisaron que le cortaron los aportes. Vamos a esperar, vamos a seguir esperando, hay mucha ansiedad en el medio, en los cuerpos técnicos, en los planteles, en los dirigentes, pero lo importante es tener claro el norte, si bien vamos a tener una liga atípica, la idea es terminar con un campeón, con clasificados a las competencias.

Sobre la temporada que viene:

A estos hay que sumarle dos cuestiones, la cancelación de las competencias internacionales, los calendarios internacionales, el viernes tuvimos una reunión con los 9 presidentes de las federaciones de Consubasquet, donde estuvo Horacio Muratore y el secretario general de FIBA. Hoy está aislado nuestro país. Están con los aeropuertos cerrados, solo para vuelos humanitarios o de carga. En los últimos años organizamos el calendario de acuerdo a las competencias internacionales que a los clubes les interesa participar, por eso digo que hay que ir dia a dia. En nuestro país hay fases diferentes, eso le da irregularidad a la posible vuelta de todo. Hoy hay lugares en fase 2 y otros en fase 4. En Corrientes hay deportes individuales como el tenis, golf y paddle. En varias federaciones nos están pidiendo los protocolos para ver si pueden volver a la actividad.

Sobre las reuniones con NBB y ACB:

Estamos en permanente comunicación con la NBB y la ACB. También con la de México, que ya terminó con campeón, pero nos piden consejos e intercambiar idea para el futuro. La verdad que ahora hay una reunión muy importante de FIBA, donde va a estar el director médico de la NBA con el director médica del COI, y un asesor de la OMS para analizar en forma global el tema, pero donde vamos a intercambiar ideas. Estamos permanentemente en comunicación con otras federaciones para ver que prácticas y qué ideas han seguido. La NBA está analizando los escenarios, posiblemente den por terminada la fase regular y piensan en Orlando o Las vegas para jugar los playoffs.

Situación actual de trabajo en la CABB:

El trabajo es muy intenso, la verdad que aprovechamos muy bien el tiempo, empezamos con la reforma del estatuto. Adecuar el estatuto nuestro al estatuto de la federación internacional ya pasó a ser un proyecto, lo tienen las federaciones que están al día, estamos trabajando en el ordenamiento y el fortalecimiento institucional. El plan estratégico ya fue aprobado, es algo ambicioso, que habíamos empezado antes de la pandemia, y que cuando salgamos vamos a tener que ajustar cosas y tratando de seguir relacionándonos en el exterior, eso es lo que estábamos haciendo con las distintas federaciones, tratando de ordenar todo. Estamos tratando de ver cómo se trabaja a distancia con la escuela de árbitros, tenemos un proyecto ambicioso como el instituto CABB, monitoreando el tema sanitario con Diego Grippo, ordenando el departamento médico, que no existía, no había un coordinador, también creamos el departamento físico, buscando una figura para el mismo. Para darle un trabajo uniforme con todas las selecciones, la idea es extender la línea hacia el interior, para que haya una red médica y física en todo el país.

Sobre la vuelta de FFBRA y el cambio de nombre de CABB:

FFBRA había sido expulsada por consejo directivo y asamblea en el 2012, se presentó en la justicia y ésta determinó que había sido mal expulsada. Le indicó a la Confederación que la re absorba, que tiene sus plenos derechos, pero eso no le exime de cumplir con sus obligaciones, que es la deuda que tiene con la confederación. Notificamos a FEBRA, que tiene plena afiliación, pero que debería saldar su deuda. Tiene que presentar la misma documentación que las demás federaciones. Que demuestre sus credenciales, acta constitutiva de autoridades, certificado de validez, balances, y que se ponga al día con la deuda, con intereses al 2020, si cumple con eso tendrá el pleno derecho de ser parte de la Confederación. Con respecto al nombre de la CABB, la idea es sacarle una B, porque es una palabra en inglés, es un plan estratégico de la marca y el re lanzamiento en español, por eso es el tema del nombre, y es una idea en la que venimos trabajando, no es algo aprobado aún.

Sobre Sergio Hernández:

Con Sergio hablé la semana pasada, charlamos un rato y quedamos en juntarnos a conversar cuando se pueda, quizás después del 25 nos podemos ver, el compartía que si bien no estamos apurados, prefería vernos cara a cara y ahí planificar a futuro.

Planteo de un jefe de selecciones:

Estamos trabajando en eso, el Gringo (Pelussi) está terminando de entrevistar a todos los cuerpos técnicos que están trabajando actualmente, para ver si compartimos la idea y el proyecto. A partir de ahí, haremos los anuncios correspondientes de los diferentes lugares. Esa es la idea, tratar de tener un cuerpo técnico más acotado, pero full time trabajando con la totalidad de los planteles masculino y femenino de formación, a partir de esta idea, hablamos con los actuales, para contarles la idea, escuchar sus propuestas, y resolver en consecuencia quienes nos van a acompañar.

Sobre el DT y el cuerpo técnico de la Selección Femenina:

El cuerpo técnico debajo de Leo Costa fue discontinuado en su totalidad. Hablamos de acotar un poco el cuerpo técnico. Indistintamente entrenen chicas y chicos de diferentes edades. Queremos que crezca el femenino, creemos en la igualdad de género y entendemos que tenemos que trabajar de esa manera, y que todas las selecciones tienen que tener el mismo trato.

Con Leo costa tuve una charla muy buena y productiva, quedamos en volver a vernos y en donde el me manifestó que si no está dentro del deseo de la conducción no tiene problemas de dar un paso al costado. No me gustan los contratos que estén firmados antes de nuestra llegada, para que sea nuestra decisión si continúan o no, como lo hicimos con Sergio, fue una charla muy sincera. Cuando termine todo esto hablaremos y resolveremos la situación.

Sobre la selección local:

La idea de la segunda formación, si uno mira la ventana, en España tuvieron 35 jugadores. Nosotros tenemos la restricción de Euroliga, en nuestro caso no aplica la NBA, quizás en el futuro lo tengamos con algún jugador. Entonces Andrés Pelussi hizo un proyecto al ver esta situación, al ver que hemos jugado con locales excepto Vaulet ante Venezuela. Además tenemos invitaciones de algunas federaciones, le dijimos que no vamos a ir con el equipo subcampeón del mundo, porque es el que se va a preparar para Tokio, entonces necesitábamos pensar en otro cuerpo técnico y otros jugadores, teníamos la invitación para jugar con Brasil en Bahía y Fortaleza, teníamos la invitación de un cuadrangular en Chile y la invitación de ir a jugar la Copa Stankovic, entonces nos encontrábamos con la oportunidad de preparar una selección con 7 partidos y dos más en noviembre, con ventana ante Colombia y Chile en el país. Era darle un fogueo a jugadores, nos parecía interesante también darle oportunidad a los entrenadores. Después de La Liga la idea era tomar entrenadores y jugadores para afrontar estos compromisos, y tener una segunda preparación. A esto lo vio bien la empresa comercializadora y avanzamos en esa línea, lamentablemente se truncó, era una buena oportunidad para tener mas jugadores mostrándose y generando experiencia.

Vía: Uno contra Uno