Franco Colapinto recibió señales claras desde Alpine.

El director, Flavio Briatore dio una entrevista en la que dejó buenos guiños para el pilarense de cara a la conformación del equipo para 2026.

Pierre Gasly ya selló su renovación hasta 2028. Queda por definir la otra butaca. Briatore puso el foco en mantener continuidad.

“El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, dijo Briatore. Esa frase abrió la puerta a la continuidad de Colapinto, aunque aún no haya una confirmación oficial.

En ese sentido, el proyecto técnico toma forma. Briatore anticipó que el monoplaza de 2026 será pensado alrededor del estilo de pilotaje de Pierre. El diseño buscará aprovechar mejor las virtudes del equipo.

Además, hubo una confirmación clave sobre la motorización. “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas”, afirmó. El cambio de unidad de potencia pretende poner a Alpine en igualdad de condiciones con sus rivales.

En paralelo, el italiano se mostró enojado por el rendimiento del monoplaza este año. “Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es realmente un gran hándicap. Sobre todo, ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6º a la 17º plaza”, sostuvo Briatore, explicando cómo pequeñas diferencias de motor afectaron los resultados.

Por otra parte, también garantizó un coche con capacidad para pelear arriba y dejó claro que las excusas terminan en 2026. También mencionó que Renault puso inversión para reforzar el proyecto.

Para Colapinto esto significa una oportunidad concreta. Si la escudería mantiene la dupla y el coche responde, el rookie argentino tendría el marco para demostrar su valía en 2026.