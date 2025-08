Bronce Sudamericano: Argentina es tercera en la Copa América Femenina y pone la mira en Los Ángeles 2028

La Selección Argentina femenina de fútbol se quedó con el tercer puesto de la Copa América 2025 tras un emocionante clásico rioplatense contra Uruguay. El partido finalizó con un empate 2-2 en tiempo reglamentario, y la Albiceleste se impuso por 5-4 en la tanda de penales. Esta victoria no solo significa un lugar en el podio sudamericano, sino que también alimenta el sueño de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante el encuentro por el tercer puesto, Aldana Cometti abrió el marcador para Argentina en el minuto 24, aprovechando un error de la arquera uruguaya y anotando de cabeza. Más tarde, Florencia Bonsegundo convirtió un penal en el minuto 83 para sellar el empate 2-2. En la dramática definición desde los doce pasos, la arquera Solana Pereyra atajó el segundo disparo charrúa, mientras que Kishi Núñez marcó el penal decisivo que aseguró el podio para Argentina. Cabe destacar que el equipo ya había conseguido su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El recorrido de la Selección Argentina en la Copa América 2025 fue notable. El combinado nacional terminó el torneo invicto en el tiempo regular, con un balance de cuatro victorias y dos empates. En la fase de grupos, superaron a Uruguay (1-0), Chile (2-1), Perú (1-0) y Ecuador (2-0). Su único revés se produjo en las semifinales, donde, tras un empate 0-0 con Colombia, cayeron por 5-4 en la tanda de penales. El entrenador, Germán Portanova, expresó su orgullo por el desempeño del equipo, afirmando que "han superado mi sueño" y que la selección se va "invicta de la Copa América". Resaltó que fue un "torneo histórico para el fútbol femenino argentino" con la contribución de "jugadoras históricas y jóvenes talentos".

A pesar de la alegría por el tercer puesto, la posible participación en Los Ángeles 2028 aún está en el aire. La CONMEBOL no ha definido el sistema de clasificación para dichos Juegos Olímpicos. Lo único confirmado es que Brasil y Colombia, como finalistas del certamen, ya aseguraron su lugar en Estados Unidos. Argentina, junto con el resto de las selecciones, permanece a la expectativa de una decisión oficial por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), que aún no ha confirmado si se ampliará el número de cupos disponibles. Se estima que para esta edición olímpica habrá 16 selecciones participantes (cuatro más que en la edición anterior), y que las confederaciones sudamericana y europea serían las beneficiadas por esta expansión, aunque esto todavía no se ha oficializado.

Tanto el cuerpo técnico como las jugadoras se mostraron conscientes de los desafíos. La capitana Aldana Cometti, quien tuvo un gran torneo y anotó dos goles en total, felicitó a Uruguay por su "garra" y reconoció que el equipo no quería llegar a los penales, pero celebró la victoria. Por su parte, Portanova se sinceró sobre las limitaciones de un equipo "que aún está en construcción" y admitió que "no nos sobra nada", pero destacó la "unión increíble" y el "orgullo" por lo logrado. La Selección Argentina ya piensa en sus próximos desafíos, incluyendo la Liga de Naciones que comenzará en octubre con partidos ante Paraguay y Uruguay.